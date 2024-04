Neuburg

13:10 Uhr

Die Brandl-Saisonkarte bleibt erhalten - aber der Eintritt wird teurer

Das Brandlbad in Neuburg wird im Mai zur neuen Saison öffnen - dann mit höheren Eintrittspreisen als bisher.

Plus Die Neuburger Stadtwerke wollten die Saisonkarte für das Brandlbad abschaffen. Der Werkausschuss nahm davon Abstand. Dafür steigen die Eintrittspreise spürbar.

Von Andreas Zidar

Fans des Neuburger Brandlbads können sich weiterhin eine Saisonkarte holen. Das hat der Werkausschuss am Dienstag entschieden. Die Stadtwerke hatten vorgeschlagen, die Saisonkarte einzustellen, um Mehreinnahmen zu generieren. Nach einigen Diskussionen nahmen die Verantwortlichen hiervon Abstand. Sowohl die Dauerkarte als auch der reguläre Eintritt werden aber spürbar teurer.

Eintrittspreise im Neuburger Brandlbad steigen

Die Preise müssen steigen, darin waren sich alle im Gremium einig - die Stadtwerke sprechen von allgemeinen Kostensteigerungen in den Bereichen Personal, Energie und Unterhaltsreparaturen. Laut Andreas Bichler, stellvertretender Leiter der Stadtwerke und als Bereichsleiter für die Bäder zuständig, wurden die Beträge seit 2016 nicht erhöht. Erwachsene zahlen ab der neuen Saison fünf Euro (bisher 4,50 Euro), Jugendliche und Ermäßigte kommen für drei Euro (2,50) ins Bad. Für die Sportkarte sind künftig drei Euro (2,50) beziehungsweise für Ermäßigte zwei Euro (1,50) fällig. Die Steigerungen würden sich zunächst nach viel anhören, seien aufgeteilt auf die vergangenen acht Jahre, in denen die Preise konstant waren, jedoch "moderat", so Bichler. Bei gleichen Besucherzahlen wie im vergangenen Jahr, als gut 90.000 Gäste ins Brandl kamen, erhoffen sich die Stadtwerke dadurch Mehreinnahmen von rund 20.000 Euro.

