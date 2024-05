Sattelzug beschädigt Firmentor in Neuburg: 10.000 Euro Schaden

Die Polizei Neuburg sucht nach einem unfallflüchtigen Fahrer eines Lkws, der in Neuburg ein Firmentor angefahren hat.

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in der Nördlichen Grünauer Straße ermittelt die Polizeiinspektion Neuburg seit Dienstagmittag gegen den bislang unbekannten Fahrer eines Sattelzugs.

In der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr wurde dort das elektrische Tor einer Firma massiv beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugenangaben zufolge wurde in dieser Zeit ein Sattelzug mit Firmenaufschrift beobachtet, der auf der Seitenstraße der Nördlichen Grünauer Straße unterwegs war. Der Fahrer hat dort offenbar gewendet und dabei das Tor beschädigt.

Geparkter Audi am Edeka-Parkplatz angefahren: 4000 Euro Schaden

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ingolstädter Straße. Dort wurde in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz ein schwarzer Audi A3 angefahren. Als der Besitzer nach dem Einkauf wieder zu seinem Auto kam, stellte er einen deutlichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

