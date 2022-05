Neuburg

18:00 Uhr

Schaurige Ausstellung: In Neuburg sieht man jetzt ein Gehirn in Scheiben

Echte Leichen, präpariert für die Ewigkeit: In der Ausstellung „Echte Körper“ kann die Anatomie des Menschen unter die Lupe genommen werden.

Plus Leichen und Leichenteile sind in der Ausstellung „Echte Körper – Von den Toten lernen“ in der Neuburger Rennbahn zu sehen. Die Körper sind etwa 30 Jahre alt.

Von Anna Hecker

Schaurig schön und informativ zugleich. Die Ausstellung „Echte Körper – Von den Toten lernen“ in der Neuburger Rennbahn kommt wie ein makaberer Studienraum daher. Denn dort liegen nichts anderes als echte Leichenteile. Noch bis Sonntag 18 Uhr kann die Gastausstellung besucht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen