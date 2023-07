Neuburg

Schloßfest: Eine ganze Stadt beeindruckt vom Feuertheater

Plus Das Höhenfeuerwerk lief weitgehend synchron zur Steckenreitermusik. Schätzungsweise 20.000 Zuschauende waren dabei. Ob der Marktvogt zufrieden war?

Ein grandioses Feuerwerk Samstagnacht erfüllte wohl alle Erwartungen des Publikums. Schätzungsweise 20.000 Besucher schauten sich das Feuertheater an Donaukai, Bootshaus, auf der Brücke, von den Hügeln in Neuburg-Nord und von anderen Standorten aus an.

„Wir sind mehr als zufrieden“, so formulierte Marktvogt Friedhelm Lahn am Sonntag die Bewertung des Verkehrsvereins. Das Festkomitee ließ sich am Donaukai einen kleinen Platz „freisperren“, um die kurzlebige Investition zu begutachten. Als die bunten Buketts, Kometen und Palmen über der Donau zerplatzten, stellte sich Zufriedenheit ein. Das Geld war gut investiert, 25.000 Euro reichen bei weitem nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

