Neuburg

vor 34 Min.

Schnelles Internet: So steht es um den Glasfaserausbau in und um Neuburg

Plus Stück für Stück sollen die Haushalte im Raum Neuburg an ein Glasfasernetz angeschlossen werden. Drei Firmen arbeiten beim schnellen Internet mit der Stadt zusammen.

Von Anna Hecker

Sich minutenlang drehende Ladebalken sollen in Neuburg bald der Vergangenheit angehören. Immer mehr Haushalte werden in der Stadt und den umliegenden Gemeinden an das Glasfasernetz angeschlossen und können sich so über eine schnelle Internetverbindung freuen. Vor allem drei Unternehmen bringen den Ausbau federführend voran. Sie informieren, wie aktuell der Stand der Dinge ist und wo in den kommenden Monaten das Glasfasernetz ausgebaut werden soll.

Im vergangenen Jahr ging es bereits in einigen Stadtteilen los, seitdem wurden Tausende Haushalte in Neuburg angeschrieben, ob Interesse an einem Glasfaseranschluss besteht. Den Anfang machte die Telekom, mit der die Stadt Neuburg einen ersten Vertrag zum Glasfaserausbau unterschrieben hat. Schnell folgte das Ismaninger Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG), außerdem möchte DSLmobil in Neuburg für schnelles Internet sorgen. Mit dem Ausbau zeigen sich alle drei Unternehmen zufrieden.

