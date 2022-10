200 neue Obstbäume und Beerensträucher für den Landkreis

Überall im Landkreis pflanzen am Wochenende die Gartenbauvereine junge Bäume und Sträucher ein.Die Pflanzaktion wurde von der Sparkasse Neuburg-Rain angestoßen und größtenteils auch bezahlt.

Äpfel, Birnen, Quitten, Himbeeren, Johannisbeeren und sogar Kiwis – im Landkreis wächst eine ganze Plantage an jungen Obstbäumen und Beerensträuchern heran. Am kommenden Wochenende werden die Pflanzen überall im Kreis von Mitgliedern der Gartenbauvereine in die Erde gesetzt und verschönern dann Schulhöfe, Kinder- und Pfarrgärten, Spielplätze oder andere öffentliche Bereiche in den Dörfern. Die Aktion hat die Sparkasse Neuburg-Rain angestoßen und dafür 7500 Euro dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege zur Verfügung gestellt.

Deren Geschäftsführerin Sabine Baues-Pommer hat sich mit den 42 Gartenbauvereinen im Landkreis in Verbindung gesetzt und eruiert, an welchen Standorten welche Bäume und Sträucher Sinn machen. Am Ende beteiligten sich 33 Vereine, darunter auch der Gartenbauverein in Rohrenfels. Dort ist der Garten hinter der neuen Krippe gerade angelegt worden und wird nun um vier Obstbäume und etliche Beerensträucher ergänzt. Für die Kinder seien extra kleinwüchsige Buschbäume ausgesucht worden, damit sie die Früchte auch selbst ernten können, heißt es bei der symbolischen Geldübergabe. Das Obst ergänzt perfekt die schon bestehenden Gemüse- und Kräuterbeete in dem Kneipp-Kindergarten. „Das wird ein richtiger Naschgarten hier“, ist sich Sabine Baues-Pommer sicher. Keine Frage, dass ein paar der Kinder am Donnerstag beim Einpflanzen eines Apfelbaums kräftig mitgeschaufelt haben.

Alles in allem werden die Gartenbauvereine 115 Apfel-, Birnen-, Quitten- und Walnussbäume sowie 85 Beerensträucher einpflanzen. Rund 10.000 Euro haben die Gehölze gekostet, wobei die Sparkasse 7500 Euro übernimmt und der Kreisverband den Rest. Das Geldinstitut wolle damit einen Beitrag zum Naturschutz leisten und gleichzeitig die Vereine in ihrem Geschäftsgebiet unterstützen, begründete Vorstandsmitglied Wolfgang Pöppel das Engagement.