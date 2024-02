Das ist die neue NGG-Geschäftsführerin im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Laura Schimmel ist neue Chefin der Gewerkschaft NGG im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Die NGG Schwaben hat eine neue Geschäftsführerin: Laura Schimmel ist die neue Chefin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in der Region Schwaben, zu der auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gehört. Sie wurde mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Die Geschäftsführerin der NGG Schwaben ist damit zuständig für die Belange der Beschäftigten in den Branchen der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung und der Gastronomie im Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Laura Schimmel ist seit 15 Jahren bei der Gewerkschaft aktiv. „Davor war ich lange Zeit im Bundestag in Berlin beschäftigt – die Rechte der Arbeitnehmer haben mich schon da gefesselt. Jedoch war mir meine Arbeit zu theorielastig – ich wollte raus und direkt für bessere Rechte kämpfen. Und da lag der Wechsel zur NGG nah“, so die studierte Politikwissenschaftlerin.

NGG im Kreis Neuburg-Schrobenhausen hat eine neue Geschäftsführerin

Neben Lebensmittelgrößen wie der Molkerei Zott, Brauerei Oettinger und Südzucker dürfe die neue Geschäftsführerin der Region Schwaben auch das „Sorgenkind Gastronomie“ nicht aus dem Blick verlieren. „Die Gastro-Branche steht immer noch vor großen Herausforderungen, denn sie leidet unter dem Fachkräftemangel wie keine andere Branche", sagt Schimmel.

Das vergangene Jahr sei sehr erfolgreich für die NGG in Bayern verlaufen, so konnte die Nahrungsgewerkschaft in der Fleischindustrie ein Lohnplus von 13,5 Prozent verhandeln. In der Brotindustrie wurde der Lohn über drei Stufen um 9,9 Prozent angehoben und die Beschäftigten der Bäckereien können sich überdurchschnittlich 250 Euro mehr auf dem Konto freuen.

„Diese Verhandlungserfolge zeigen, dass es sich lohnt, solidarisch für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Im Frühjahr stehen laut neue Tarifverhandlungen in der Zucker-, Süßwaren-, Brot- und Milchwarenindustrie an. "Das Leben ist unvermindert teuer und da müssen die Löhne einfach mitziehen“, sagt die neue Geschäftsführerin. (AZ)