Jetzt ist es klar: Ein Wolf hat die Schafe bei Meilenhofen gerissen

Untersuchungen bestätigen, dass die Schafe bei Meilenhofen von einem Wolf gerissen wurde. Nun gibt es neue Erkenntnisse - und einen neuen Verdachtsfall.

Während das Landesamt für Umwelt (LfU) erste DNA-Ergebnisse der beiden Nutztierrisse vor zehn Tagen bekannt gibt, hat sich ein weiterer Verdachtsfall ereignet. So wurden bei Eitensheim in Richtung Hitzhofen (Landkreis Eichstätt) ein Schaf und eine Ziege in einer weitläufigen Koppel gerissen.

Wie ein Sprecher des LfU auf Anfrage mitteilt, wurde bei dem Damwild-Riss in Hitzhofen-Oberzell, Landkreis Eichstätt, DNA des im Altmühltal standorttreuen männlichen Wolfs festgestellt. Er stammt aus einem Rudel bei Bad Belzig, einer Kreisstadt in Brandenburg, und ist bereits mehrfach durch Nutztierrisse aufgefallen. Bei den sechs toten Schafen bei Meilenhofen wurde die standorttreue Wölfin ermittelt.

"Das ist neu", sagt Karl-Heinz Fink vom Netzwerk Große Beutegreifer, denn bislang war die Fähe nur durch Rehrisse aufgefallen. "Wenn deren sieben Welpen groß sind, werden sie auch angelernt", prophezeit Fink. "Das ist alles anerzogen." Eines Tages werde unseren Nachfahren gar nichts anderes übrig bleiben, als den Wolf wieder intensiv zu bejagen, meint er – sofern es dann noch Wölfe geben sollte. "Ich bin mir sicher, dass die Wolfsfreunde dem Wolf derzeit einen Bärendienst erweisen", sagt Fink, der aktuell sehr oft unterwegs ist, um Proben an gerissenen Nutztieren zu nehmen. Er fürchtet, dass es sogar zu Personenschäden kommen könne, weil die Wölfe keinerlei Scheu mehr vor dem Menschen zeigen. Spätestens dann werde die Stimmung kippen, glaubt er.

"Der Wolf war scheu, bis er zu uns kam", erklärt er. „Überall, auch in europäischen Ländern, wurde er gejagt, nur bei uns in Deutschland nicht." Tiere lernten schnell dazu. Mit der Folge, dass die Wölfe sich nun auch auf vielbegangene Spazierwege wie in Meilenhofen trauten, oder direkt an Ortsränder wie beim Verdachtsfall bei Altstetten, wo ein Rottier gerissen wurde. Dabei rieche es hier wie dort mit Sicherheit nach Mensch. "Alle anderen Länder gehen vernünftig mit dem Wolf um", sagt Fink kopfschüttelnd und präsentiert ein Foto vom 15. August, das fünf der Welpen zeigt, die mittlerweile vom Habitus her ausgewachsenen Tieren schon sehr ähneln. "Und die sind nun als Rudel unterwegs", sagt er mit besorgtem Unterton.

Dass sie demnächst mit auf die Jagd gehen werden, schließt Fink daraus, dass die Fähe mittlerweile auch an Beutezügen auf Nutztierweiden beteiligt ist. "Früher blieb sie bei den Jungtieren im Holz." Dass die Welpen schon in Meilenhofen dabei waren, glaubt er weniger. Eher hätten sich die Alttiere den Magen mit bis zu zehn Kilogramm Fleisch gefüllt und es dann für den Nachwuchs wieder ausgewürgt. Lange werde es aber wohl nicht mehr dauern, bis sie ebenfalls jagen. Dann könnte auch ihre DNA nachgewiesen und die Herkunft gesichert werden.

Fink war auch in Eitensheim vor Ort, um DNA-Proben zu nehmen. „Der Hals des Schafes war völlig zerfleischt“, berichtet er, einen Bissabdruck konnte er daher nicht feststellen. Bei der Ziege sei der Bauch aufgerissen gewesen, aber relativ wenig gefressen worden. Vermutlich seien der oder die Angreifer gestört worden.