Damwild in Gehege im Raum Eichstätt getötet: War es der Wolf?

Im Landkreis Eichstätt sind mindestens sechs Damtiere von einem bisher unbekannten Tier gerissen worden.

Das teilt die Polizei Eichstätt mit. Das Damwild befand sich jeweils in einem eingezäunten Gehege. Jetzt sollen eine Untersuchung der Bissspuren klären, welches Tier die Beute gerissen hat. Infrage käme möglicherweise ein Wolf oder ein Luchs. Im Landkreis Eichstätt ist schon mehrfach ein Wolf gesichtet worden. Zuletzt wurden sogar ein Muttertier mit vier Welpen nachgewiesen.

Damwild in Hitzhofen und Emsing zeigen Bissspuren: DNA-Spuren gesichert

Ein weibliches Damtier und ein Kalb sind in einem eingezäunten Damwildgehege in Hitzhofen - rund zehn Kilometer hinter der Landkreisgrenze bei Bergheim - getötet worden, drei bis vier weitere Tiere fehlen in dem Gehege. Die getöteten Tiere wiesen Bisspuren auf. Von diesen wurden DNA-Proben genommen. Auch in Emsing bei Titting wurde ein Damhirsch in einem eingezäunten Gehege durch ein unbekanntes Tier getötet. Hier müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, die die Todesursache aufklären können. (AZ)

Lesen Sie dazu auch