Energiekrise, Fachkräftemangel: So geht es Unternehmen im Landkreis

Plus Bei einem Treffen des IHK-Regionalausschusses wird die aktuelle Lage als besorgniserregend eingestuft. Verlässliche Planungen seien kaum mehr möglich. Ein Stimmungsbild.

Explodierende und völlig unkalkulierbare Energiepreise. Schwer zu erhaltende Rohstoffe, die ebenfalls immer teurer werden. Und nicht zuletzt fehlende Fachkräfte. Die Unternehmen im Landkreis ächzen unter den Rahmenbedingungen. Und die Politik sorgt nicht gerade für Entspannung, wie die Mitglieder des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen auf ihrer ersten Präsenzsitzung seit Beginn der Pandemie bemängelten. Egal, welche Branche – die Zukunft wird für alle immer unkalkulierbarer.