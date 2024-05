Neuburg-Schrobenhausen

11:06 Uhr

Europawahl 2024: Wenn der Stimmzettel einen Schönheitsfehler hat

Plus Was passiert, wenn Wahlunterlagen nicht makellos sind? Eine unscheinbare Kerbe im Papier wäre beinahe zu einem Problem bei der Europawahl geworden.

Von Claudia Stegmann

Es ist eine unscheinbare Kerbe. Vielleicht einen Millimeter breit und eineinhalb Zentimeter lang. Man muss schon genau hinschauen, um sie am linken oberen Papierrand zu erkennen. Und das hat der Landeswahlleiter in Fürth auch getan. Denn wenn es um Wahlunterlagen geht, ist eine lockere Haltung nicht angebracht. Sie haben per se makellos zu sein, nichts darf ihre Erscheinung und ihre Qualität trüben - kein Knick, kein Fleck und auch keine Kerbe.

Die Rede ist von den Wahlunterlagen zur Europawahl am 9. Juni. 27.000 Exemplare hat das Neuburger Landratsamt am 24. April in einer ersten Lieferung erhalten. Jede Palette wurde stichprobenartig kontrolliert - ob die Zettel sauber sind, beim Transport nicht nass wurden, beim Auseinanderklappen nicht reißen und ob die Kandidaten und Parteien stimmen. Nachdem die Unterlagen die Qualitätskontrolle bestanden hatten, wurden sie an die Kommunen weiterverschickt, wo die zuständigen Mitarbeiter ebenfalls einen prüfenden Blick darauf warfen. Als es auch aus ihrer Sicht keine Beanstandungen gab, erhielt der Landeswahlleiter die Rückmeldung: alles in Ordnung.

