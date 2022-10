Neuburg-Schrobenhausen

Happy Birthday, Herr Landrat!

Peter von der Grün im Garten des Kreiskrankenhauses in Schrobenhausen. In den nächsten Jahren soll das Haus wahlweise grundlegend saniert oder neu gebaut werden. Es ist mit das größte Projekt, das er aktuell begleitet.

Plus Landrat Peter von der Grün feiert seinen 50. Geburtstag. Wie es in seiner Jugend um Mädchen stand und warum er Jura zu Beginn seiner Studienzeit „seltsam“ fand.

Für viele Menschen ist es eine Zäsur im Leben: der 50. Geburtstag. Die gefühlte Lebensmitte ist für manchen Anlass für ein großes Fest, für andere ein grauenvolles Ereignis, das sie am liebsten verschlafen würden. Landrat Peter von der Grün gehört zumindest nicht zu Letzteren. An seinem 50. Geburtstag am 5. Oktober wartet nämlich ein Gratulations-Marathon auf ihn. Doch wer ist dieser Mann, der vor dreieinhalb Jahren zum Landrat gewählt wurde, der Latein in der Schule liebte und sich selbst als „absoluter Spätstarter“ in der Frauenwelt bezeichnet? Eine Aufarbeitung in fünf Jahrzehnten.

