Warum Marina Abstreiter bei der NR-Podiumsdiskussion die Überraschung des Abends war

Souverän und wortgewandt meisterte Marina Abstreiter die Podiumsdiskussion zur Landtagswahl. Die Kandidatin der Grünen ließ den Politprofis ihr Eigenlob nicht durchgehen.

Sie sorgte dafür, dass es für die Politprofis in der Runde auch mal ungemütlich wurde: Marina Abstreiter, Kandidatin der Grünen aus Schrobenhausen, ließ es nicht zu, dass sich die Vertreter der Regierungsparteien ungescholten auf die Schulter klopfen und für ein "Weiter so" werben konnten. Abstreiter suchte die politische Auseinandersetzung mit Roland Weigert und Matthias Enghuber und überzeugte mit ihrer klaren Rhetorik.

Während ihre Mitstreiter meist brav hinter ihren Tischen stehen blieben, stand Abstreiter jedes Mal auf, wenn sie sprach und machte einen Schritt in Richtung Publikum. Die Stadträtin aus Schrobenhausen zeigte sich kämpferisch und in Angriffslaune. Das wurde gleich zu Beginn des Abends deutlich, als die Verkehrssituation in der Region besprochen wurde. Enghuber bezeichnete den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) als "erstmal zweitrangig".

Marina Abstreiter ergriff daraufhin das Wort. Durch eine Priorisierung des Straßenausbaus sei der ÖPNV zu kurz gekommen, sagte die 29-Jährige und stellte dem Publikum eine Frage: "Wie kommt man von Schrobenhausen nach Neuburg?". Die CSU hätte "seit Anbeginn der Zeit als Verantwortliche uns einen super ÖPNV in Bayern zur Verfügung stellen können", betonte Abstreiter. Das hätten die Christsozialen allerdings nicht gemacht - egal ob im Bund oder im Land. Die Bahn- und Busverbindungen im Kreis sind laut Abstreiter nicht ausreichend ausgebaut. Enghuber könne sie leider nicht mit der Aussage durchkommen lassen, dass ihm der ÖPNV wichtig sei.

Podiumsdiskussion in Neuburg: Marina Abstreiter gibt sich kämpferisch

Die Schrobenhausenerin redete nicht um den heißen Brei herum. Ihr Blick ging immer wieder in Richtung der Zuhörenden. Auf die Argumente der politischen Gegner reagierte sie gekonnt. Vermutlich etwas zu eloquent präsentierte sich die Landtagskandidatin für Roland Weigert. Der Staatssekretär versuchte einmal, die Grünen-Politikerin zu belehren. Er meinte, Abstreiter kennen den Unterschied zwischen einem Schulpsychologen und einem Therapeuten nicht. Das wollte sie so nicht hinnehmen und einhaken, doch Weigert ließ das nicht zu. Ein Raunen ging durch den Saal. Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler legte daraufhin ausführlich dar, warum die bayerische Wirtschaft und das deutsche Ausbildungssystem in der Weltspitze dabei sind. Aussagen, wie die von Abstreiter bezeichnete er als "destruktiv".

Es bringe nichts, sich etwas schönzureden, im Bildungssystem gebe es absolute Mängel, antwortete Abstreiter. Sie sei die Letzte, die Leistungen schlechtreden möchte. Als Lehrerin für Physik und Mathematik ist die Bildung ihr Spezialgebiet. Im Landtag wolle sie sich für mehr Personal im Klassenzimmer einsetzen. Es brauche "Multi-professionelle Teams" aus Lehrkräften, Erzieherinnen und Schulsozialarbeitern. Die Kandidatin der Grünen ließ sich nicht aus der Fassung bringen und wirkte über den Abend hinweg selbstbewusst und sicher. Ihre Mitstreiter konnten ihr in dem Gebiet Bildung wenig entgegenhalten.

Beim Heimat-Quiz schwächelte Abstreiter leicht. Die Frage, wie viele Brücken im Wahlkreis über die Donau führen, brachte sie ins Rudern - doch sie tippte richtig. Es sind drei. Die 29-Jährige reagierte auf jede Frage souverän. Sie gab klare und verständliche Antworten und schweifte nicht weit aus. Auch die Frage, ob sie nach der Legalisierung von Cannabis mal einen Joint rauchen würden, brachte sie nicht aus der Ruhe: Sie würde es mal ausprobieren. Und in einem Punkt war sich die Grünen-Politikerin sogar einig mit Weigert und Enghuber: Dass das Donaumoos bewahrt werden muss. Wenn die Grüne so weiter macht, ist das vermutlich erst der Anfang ihrer politischen Karriere.