Wettbewerb: Landkreis zeichnet private Naturgärten aus

Im Landkreis werden auch in diesem Jahr wieder zehn Naturgärten ausgezeichnet. Anmeldungen für den Wettbewerb sind noch bis 22. Mai möglich.

Seit 2022 werden auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen artenreich gestaltete Privatgärten als Naturgärten zertifiziert. Ziel der bayernweiten Initiative "Naturgarten - Bayern blüht" des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege ist in erster Linie die Erhöhung der Artenvielfalt im Garten. Wer seinen Garten naturnah bewirtschaftet, fördert Lebensräume und leistet so einen aktiven Beitrag zum Natur- und Umweltschutz. Naturgärten sind Teil einer zeitgemäßen Gartenkultur und sollen als positives Vorbild zum Nachahmen anregen. Seit dem Start der Initiative 2018 wurden bisher mehr als 1750 Naturgärten in ganz Bayern ausgezeichnet, davon fast 500 Gärten allein in Oberbayern.

Eine Auszeichnung als Naturgarten erhalten nur solche Gärten, die bestimmte Kriterien erfüllen. Bei einem gemeinsamen Gartenrundgang werden diese Kriterien von zwei ausgebildeten Zertifizierern auf ihre Einhaltung hin überprüft. Die Grundvoraussetzung sind vier Kernkriterien: Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, chemisch-synthetische Dünger und auf Torf zur Bodenverbesserung sowie der Gesamteindruck einer hohen ökologischen Vielfalt. Hierzu zählt auch der Verzicht auf Mähroboter, Laubbläser/-sauger und auf eine umfangreiche nächtliche Garten-Illumination.

Diese Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Naturgarten als solcher ausgezeichnet wird

Daneben müssen mindestens 14 weitere Punkte in verschiedenen Kategorien gesammelt werden, zum für artenreiche Pflanzungen mit Bäumen, Sträuchern und Stauden, Wiesenelemente, Gemüsebeete, Obstgehölze, Kompostwirtschaft, Regenwassernutzung oder auch eine umweltfreundliche Materialwahl. Sind die Zertifizierungs-Kriterien erfüllt, erhält der Gartenbesitzer als offizielle Auszeichnung eine rautenförmige Naturgarten-Plakette, die als sichtbares Zeichen am Gartenzaun angebracht wird.

Für 2023 hat die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege wieder die Zertifizierung von zehn Gärten geplant. Hierfür können sich interessierte Naturgartenbesitzer noch bis Montag, 22. Mai online unter www.gartenbauvereine-nd-sob.de bewerben. Auch Voranmeldungen für 2024 sind möglich. Für die Zertifizierung fällt eine Aufwandspauschale an. Sie beträgt entsprechend der bayernweiten Regelung für Mitglieder eines Gartenbauvereins 40 Euro und für Nicht-Mitglieder 80 Euro.

Für Fragen steht die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege zur Verfügung: kreisfachberatung@neuburg-schrobenhausen.de (Sabine Baues-Pommer: 08431/57-369 oder Katrin Pilz: 08431/57-268). (AZ)

