Zum Austritt des Landrats: "Freie Wähler zerlegen sich aus Eitelkeit selbst"

Die Grünen gehen nach dem Austritt des Landrats aus den FW mit ihren Kreistagskollegen hart ins Gericht. Das hat auch damit zu tun, dass sie selbst ausgebootet wurden.

Als Reaktion auf den Austritt von Landrat Peter von der Grün aus seiner Freien-Wähler-Partei zeigen sich die Grünen mit dem Landrat solidarisch und greifen insbesondere die Freien Wähler scharf an. "Jetzt haben es die Freien Wähler im Landkreis geschafft, ihren eigenen Landrat so weit zu demontieren, dass er Partei und Fraktion verlässt. Zurück bleibt ein Scherbenhaufen, über den sich vermutlich nur der große Strippenzieher im Hintergrund freut: Ex-Landrat und Ex-Staatssekretär Weigert."

In einer Mitteilung kritisiert Joachim Siegl aus dem Grünen-Kreisvorstand insbesondere einen Vorfall, der sich vergangene Woche zugetragen hat und der am Ende nicht nur für den Landrat, sondern auch für die Grünen nachteilig ausging. Zum Hintergrund: Vize-Landrätin Rita Schmidt sollte einen Sitz im Aufsichtsrat des Kreiskrankenhauses erhalten, um bei den Überlegungen zur künftigen Ausrichtung der Krankenhaus-Landschaft in der Region Informationen aus erster Hand zu erhalten. Dabei kam wohl von Landrat Peter von der Grün der Vorschlag, auch den Grünen, die bislang nicht im Gremium vertreten sind, einen weiteren Sitz einzuräumen.

Grüne gehen bei der Besetzung des Kreiskrankenhaus-Aufsichtsrats leer aus

Dieser Beschluss sollte so im Kreistag vor einer Woche abgesegnet werden – als es unmittelbar vor der Abstimmung seitens der CSU, aber auch der Freien Wähler Einwände gab. Was von der Grün nicht wusste: Unmittelbar vor der Kreistagssitzung hatte die FW-Fraktion in seiner Abwesenheit kurzfristig beschlossen, den zusätzlichen Sitz für die Grünen abzulehnen. Die neue Beschlusslage erfuhr von der Grün allerdings nicht von Fraktionschef Ludwig Bayern, sondern aus heiterem Himmel während der Kreistagssitzung. Mit dem Argument, dass der Aufsichtsrat kein politisches Gremium sei, wurde der Sitz für die Grünen mehrheitlich abgelehnt. Die Folge: Irritation beim Landrat und Verärgerung bei den Grünen.

Joachim Siegl ist einer der Kreisverbandssprecher der Grünen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Foto: privat

"Mit Sicherheit hat Landrat von der Grün, gerade auch was die Kommunikation angeht, nicht immer das glücklichste Händchen. Aber der Verlauf der Haushaltsdebatte und nicht zuletzt der Verlauf der Debatte über die Neubesetzung des Aufsichtsrats des Kreiskrankenhauses haben gezeigt, dass einigen der FW-Kreisräte und -Bürgermeister jedes Mittel recht ist, um ihren Landrat möglichst schlecht aussehen zu lassen", schreibt Siegl und schiebt auch gleich eine Mutmaßung in Richtung Roland Weigert nach: Will der ehemalige Staatssekretär, "dem sein Wahlerfolg offenbar zu Kopf gestiegen ist (...) und der nun im Hintergrund gegen seinen Nachfolger intrigiert hat", womöglich wieder Landrat werden?

Freie Wähler und CSU für das Zerwürfnis mit dem Landrat verantwortlich

Den Disput zwischen dem Landrat und den Bürgermeistern beziehungsweise den Kreisräten schreiben die Grünen allein den Freien Wählern und der CSU zu, "die diesen Erfolg feiern wird". Unerwähnt lassen die Grünen jedoch, dass auch sie einer Arbeitsgruppe "Kreiskrankenhaus" zugestimmt haben, die zunächst ohne das Wissen des Landrats gegründet worden war und massiv in seine Kompetenzen als Verhandlungsführer eingreift. Genau zu diesem Thema brauche es nach Ansicht der Grünen jetzt einen starken Kreistag, "der um die Sache ringt und nicht persönliche Eitelkeiten feiert". Im Hinblick auf die Kommunalwahlen hätten sich die Freien Wähler bereits jetzt ins Aus geschossen. "Die Sorge, dass der nächste Landrat wieder aus den eigenen Reihen stammt, brauchen sie ja vermutlich nicht mehr haben", ist sich Siegl sicher.