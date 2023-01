Secondhand in Neuburg: Großer Andrang auf gebrauchte Faschingskostüme

Der Secondhand-Faschingsmarkt des Vereins „Aktion Hoffnung“ stößt auf großes Interesse – ein Erfolg, von dem alle Beteiligten etwas haben.

Dichtes Gedränge in den schmalen Durchgängen, eine lange Schlange an der Kasse und unzählige Kinder, die ihre Kostüme nach der Anprobe gleich anbehielten – schon ein kurzer Blick in den Pfarrsaal Heilig Geist genügte, um zu erkennen, dass der erste Secondhand-Faschingsmarkt am Samstagvormittag nach zweijähriger Corona-Pause die Erwartungen der Veranstalter wohl deutlich übertreffen würde.

Seit rund 20 Jahren veranstaltet die „Aktion Hoffnung“ in Neuburg einen Faschingsmarkt mit gespendeten Kostümen, die vor allem aus den zahlreichen Altkleidercontainern und Straßensammlungen des gemeinnützigen Vereins stammen. Organisiert und veranstaltet wird der Markt von der Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Heilig Geist sowie dem örtlichen katholischen Frauenbund, die zusammen die Belange des Vereins in Neuburg vertreten.

Scheinbar hatte sich während der pandemiebedingten Zwangspause einiges an gespendeter Kleidung angesammelt. Die überfüllten Kleiderstangen ächzten unter den vielen Prinzessinnenkleidern und Superheldenkostümen und es stapelten sich ausgefallene Perücken und Accessoires auf den Verkaufstischen, alles fein säuberlich unterteilt in eine Herren-, Damen- und Kinderabteilung.

Secondhand-Faschingsmarkt in Neuburg ein großer Erfolg

Das große Angebot traf dabei jedoch auf eine mindestens genauso große Nachfrage. „Die Leute haben teilweise die Arme voller Kleidung, wenn sie an die Kasse kommen. Es ist schon eine gewaltige Resonanz“, freute sich Rosi Böhm vom katholischen Frauenbund in einer ganz kurzen Verschnaufpause. Sie und ihre Mitstreiterinnen Caroline Schönfelder, Claudia Leitenstern und Edeltraud Schmid hatten an der Kasse Schwerstarbeit zu leisten, jedoch mit einem Lächeln im Gesicht und dem Wissen, dass alle Beteiligten etwas davon haben. „Für uns ist es schön, dass wir viel Geld für das Hilfsprojekt zusammenbekommen, und die Leute freuen sich, dass sie für wenig Geld schöne Kostüme bekommen und etwas Gutes tun“, so Böhm.

Die Erlöse des Faschingsmarkts kommen in diesem Jahr dem Projekt „Heim des armen Kindes von Mossoró“ zugute. Das von den Schwestern des Klosters Maria Stern in Augsburg ins Leben gerufene Hilfswerk betreibt in der namensgebenden brasilianischen Stadt und im restlichen nordöstlichen Brasilien Tagesheime und Schulen, und bietet darüber hinaus berufsbildende Kurse und medizinische Dienste an. Weitere Information zu diesem Projekt und zum Verein „Aktion Hoffnung“ finden sich unter www.aktion-hoffnung.de.

Lesen Sie dazu auch