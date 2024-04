Neuburg

vor 31 Min.

Seit 40 Jahren: Das leistet die Lebenshilfe der Region 10 in Neuburg

Plus Seit 40 Jahren arbeitet die Lebenshilfe in Neuburg. Audi lässt in den Werkstätten Millionen Kleinteile fertigen. In Ingolstadt eröffnet eine neue Gärtnerei.

Von Winfried Rein

Seit 40 Jahren kümmert sich die Lebenshilfe der Region 10 in Neuburg um behinderte Menschen. Derzeit betreuen 50 Angestellte 170 Schützlinge in den Werkstätten an der Nördlichen Grünauer Straße. Beim Frühlingsfest bedankte sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling für das unverzichtbare Engagement der sozialen Einrichtung.

„Man spürt die Menschlichkeit, mit der hier gearbeitet wird“, das war auch der Eindruck des Eichstätter Landratsstellvertreters Sven John ( SPD) beim Besuch in Neuburg. Er sagte im Namen des Landkreises Eichstätt Danke für den haupt- und ehrenamtlichen Einsatz. „Ohne Ehrenamt würde vieles im Staat nicht mehr funktionieren.“

