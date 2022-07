Neuburg

20:25 Uhr

Servus: „Powerfrau“ und „Alphatier“ verlässt Paul-Winter-Schule

Plus Am 5. Juli ließ sie im Lehrerzimmer die Bombe platzen: Sonja Kalisch macht Karriere und wird Ministerialbeauftragte in München. Jetzt wurde an der Paul-Winter-Schule in Neuburg Abschied gefeiert. Bekommt die Schule vielleicht ihren Namen?

Von Manfred Rinke

„Anfang – Ende – Zeitenwende“: Worte, die Sonja Kalisch vor knapp einem Jahr gefunden hatte. Damals, am 17. September, hatte sie damit den Prozess der Baugeschichte der neuen Paul-Winter-Schule überschrieben, den Tag der Einweihung und die Umsetzung der neuen Pädagogik. „Anfang – Ende – Zeitenwende“: Ihre Bewerbung und ihre Ernennung zur Ministerialbeauftragten für die Realschulen in München waren der Anfang vom Ende als Rektorin an der Paul-Winter-Schule. „Über die Zeitenwende werde ich dann berichten können, wenn man sich wiedertrifft“, sagte die 50-Jährige bei ihrer Abschiedsrede am Freitag.

