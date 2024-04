Sexuelle Belästigung: Badegast berührt 15-Jährige im Parkbad

Eine 15-Jährige wurde im Neuburger Hallenbad von einem Badegast unsittlich berührt. Die Polizei konnte den 24-Jährigen noch vor Ort vorfinden.

Am Samstagnachmittag gegen 13.15 Uhr ist eine 15-Jährige im Neuburger Hallenbad von einem Badegast unsittlich berührt worden. Das teilt die Polizei mit. Die junge Frau befand sich zur Tatzeit im Außenbereich des Hallenbads bei den Massagedüsen, als sie plötzlich eine Berührung am Po und an der Taille spürte. Als sie die Augen öffnete, sah sie in unmittelbarer Nähe einen Mann.

Ein 24-Jähriger soll die junge Frau im Neuburger Parkbad sexuell belästigt haben

Beamte der Polizei entdeckten den Mann noch im Hallenbad, zur Klärung seiner Identität sowie für weitere Maßnahmen kam er auf die Polizeidienststelle. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Mann aus Afghanistan, der in Neuburg lebt. (AZ)