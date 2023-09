Unbekannte Täter beschädigen drei Fahrzeuge im Raum Neuburg

In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter mehrere Autos im Raum Neuburg beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Raum Neuburg sind mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Bei einem Seat Curpa Formentor wurde am Dienstag die Heckscheibe beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto zwischen 12 und 13 Uhr in der Ruhrstraße in Neuburg geparkt.

Fahrzeuge im Raum Neuburg beschädigt

In Sinning sind am Montag zwischen 0 und 17 Uhr die Reifen von zwei Kleintransportern beschädigt worden. Nach Polizeiangaben war jeweils der linke, vordere Reifen betroffen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Polizei Neuburg bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)