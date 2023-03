Neuburg

12:11 Uhr

Sorgenkind an zentraler Stelle: Was wird aus der Neuburger Schrannenhalle?

Plus Die Neuburger Schrannenhalle steht im Zentrum der unteren Altstadt, wird jedoch vergleichsweise wenig genutzt. Doch was kann aus ihr werden, und zu welchem Preis?

Von Andreas Zidar

Die Neuburger Schrannenhalle verliert eine Institution. Nach rund vier Jahrzehnten hört Ursula Kober mit ihrem Naturladen auf. Die Verantwortlichen der Stadt sind auf der Suche nach einem Nachfolger, um einen Leerstand an zentraler Stelle in der unteren Altstadt zu vermeiden. Denn schon jetzt wird das Gebäude für diesen Standort vergleichsweise wenig genutzt. Doch was könnte aus der ehemaligen Markthalle sowie dem damit verbundenen Schrannenplatz werden?

