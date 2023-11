Es wird laut: Spektakuläre Übungsflüge von Eurofightern über Neuburg

Eurofighterpiloten trainierten am Dienstag in Neuburg spezielle Flugmanöver. Zuschauer konnten die Übung verfolgen. Warum diese notwendig sind.

Am Dienstag wurde es im Himmel über Neuburg wieder lauter als gewohnt. Grund dafür waren Vorbereitungsflüge der in Neuburg stationierten Eurofighter. Das Kampfflugzeug ist das modernste der Luftwaffe. Um dessen Leistungsfähigkeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, wurde das Taktische Luftwaffengeschwader 74 beauftragt, auf verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland eine Leistungsdemonstration, ein sogenanntes Flying Display, mit dem Eurofighter durchzuführen.

38 Bilder So war der Familientag beim Geschwader in Neuburg Foto: Barbara Wild

Dafür aber müssen die Piloten einige Manöver üben, ein "umfangreiches Vorbereitungsprogramm" sei notwendig, heißt es von Seiten der Verantwortlichen. Dieses umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort.

Eurofighter zeigt am Himmel über Neuburg seine Leistungsfähigkeit

Der nächste Übungsflug findet bei geeigneter Wetterlage am Dienstag, 21. November, zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr am Flugplatz Neuburg/Zell statt. Wie das Geschwader per Pressemitteilung mitteilt ist mit erhöhtem Flugaufkommen und folglich auch mit einer höheren Lärmbelästigung zu rechnen.

Für Interessenten besteht die Möglichkeit, die Leistungsdemonstration von außerhalb des Zaunes zu verfolgen. Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)