Familiennachfolge bei der Spenglerei Lindner: "Es gibt Welpen- und Seniorenschutz"

Plus Nicht jeder Handwerksmeister hat das Glück, dass das eigene Kind den Betrieb übernimmt. Bei der Spenglerei Lindner klappt das nun zum fünften Mal – mit Sohn Dennis.

Die Spenglerei Lindner gibt es bereits in der fünften Generation. Wenn man auf den Firmenhof fährt, weist ein Warnschild auf spielende Kinder hin. Wer weiß, vielleicht wuselt bereits die sechste Generation auf dem Gelände herum? Die Zukunft des Familienunternehmens zumindest, ist aktuell erneut gesichert - dank Sohn Dennis. Auch wenn Seniorchef Willy Lindner die Übergabe zunächst mit Skepsis gesehen hat.

Sorge bereitete dem Spenglermeister Willy Lindner nicht, dass der Sohn es nicht könnte. Vielmehr sieht er, welche Bürokratie dem selbstständigen Handwerker heutzutage die Arbeit erschwert. Doch Dennis Lindner möchte es anpacken.