Neuburg

19.07.2022

Stadtrat beschließt Resolution: Rückenwind für Windraftprojekt

Plus Stadtrat in Neuburg beschließt eine Resolution an das Verteidigungsministerium. Darin wird um eine positive Stellungnahme zum Bau von Windrädern auf dem Hainberg ersucht. Studienseminar ist dabei, Antrag für eine Voranfrage vorzubereiten.

Von Manfred Rinke

Hans Mayr will es ganz einfach nicht akzeptieren, dass die Bundeswehr dem geplanten Windkraftprojekt der Stadt Neuburg erneut das OK verweigern könnte. Um der Absicht der Stadt Nachdruck zu verleihen, Windräder auf dem Hainberg zu errichten, beschloss der Stadtrat deshalb in seiner Sitzung am Dienstagabend auf seinen Antrag hin eine von CSU-Fraktionssprecher Alfred Hornung vorgetragene Resolution. Diese wird an das Verteidigungsministerium weitergeleitet. Darin wird das zuständige Ministerium ersucht, eine positive Stellungnahme zur Errichtung von drei bis fünf Windrädern auf dem Hainberg auf Neuburger Flur abzugeben. Dagegen stimmte nur AfD-Stadträtin Christina Wilhelm.

