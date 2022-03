Neuburg

09:00 Uhr

Stefanie Hertel kommt zum Kultursommer nach Karlskron

Plus Es darf wieder gefeiert werden. Eventmanager Stefan Tarnick veranstaltet an fünf Abenden den Kultursommer in Karlskron. Auf der Bühne steht sogar Schlagerikone Stefanie Hertel.

Von Anna Hecker

Sechs Mal Party gegen den Kulturhunger, sechs Mal ganz unterschiedliche Mottos für jeden Kontakt – so könnte man grob den „Kultursommer“ umschreiben, den Eventmanager Stefan Tarnick in Karlskron plant. Für sechs Veranstaltungen rund um den Vatertag hat er sich verschiedene Künstler an Board geholt, die den Kalvarienberg in Karlskron bei Neuburg zum Glühen bringen sollen. Auf der Bühne steht auch ein ganz besonderer Gast.

