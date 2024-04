Streit in Neuburg eskaliert: Frau schlägt mit dem Besen zu

In Neuburg eskaliert ein Streit zwischen zwei Nachbarn. Eine 58-Jährige greift am Ende zum Besen und verdrischt den Kontrahenten. Jetzt muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

Eine 58-jährige Frau aus Neuburg hat Samstagabend in der Nördlichen Grünauer Straße mit einem Besenstiel auf einen Mann eingeschlagen. Gegen 23 Uhr geriet die 58-Jährige mit dem 39-jährigen Neuburger wegen einer Ruhestörung in Streit. Dieser gipfelte schließlich darin, dass sich die 58-Jährige mit einem Besenstiel bewaffnete und damit auf den Kontrahenten einschlug.

Der Mann wurde dabei am linken Arm und an der Nase verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte der 39-Jährige ab. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss, so die Polizei Neuburg. Einen Alkotest verweigerte er aber. Der Besenstiel wurde durch die Polizei sichergestellt und der Streit geschlichtet. Gegen die 58-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch