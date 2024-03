Neuburg

„Suchen dringend Hilfe": Tierhilfe Jonathan versorgt immer mehr Vögel

Plus Die Tierhilfe Jonathan hilft immer mehr Jungvögeln und verletzten Tieren. Um diese Zunahme zu bewältigen, sucht der Verein dringend ehrenamtliche Helfer.

Von Manfred Dittenhofer

Die Zahl der Tiere, die der Verein Tierhilfe Jonathan im vergangenen Jahr betreut hat, ist wieder angewachsen. Insgesamt wurden 2023 von den Vereinsmitgliedern – momentan sind es 80 – genau 834 Vögel versorgt. Im Jahr davor waren es 710 Tiere. Viele Jungtiere, die aus Nestern gefallen sind, werden bei Jonathan abgegeben. Hinzu kommen verletzte Vögel. Am Sonntag zog der Verein bei seiner Jahreshauptversammlung ein Resümee für 2023.

Vor allem die Zunahme bei den Greifvögeln stellt den Verein vor immense Herausforderungen. Vorsitzender Johann Eberle betonte, dass der Verein dringend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer suche. „Wir führen jeden, der mithelfen will, ganz langsam und sorgsam an die Aufgaben heran.“ Vor allem gehe es um das Aufpäppeln von Jungtieren. Eberle ist stolz auf die Auswilderungsquote des Vereins. Über 80 Prozent der von Jonathan-Mitgliedern gepflegten Tiere schaffen es zurück in die freie Natur.

