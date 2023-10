Taschendieb schlägt am Marktsonntag in Neuburg zu

Eine Neuburgerin wird am Marktsonntag in der Innenstadt beklaut. Hinweise fehlen noch.

Am Marktsonntag hat in Neuburg ein Taschendieb zugeschlagen. Das teilte die Polizei mit. Eine 39-jährige Frau aus Neuburg wurde am 15. Oktober in der Mazillistraße Opfer eines Taschendiebstahls.

Gegen 16 Uhr war die Neuburgerin anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags in der Innenstadt unterwegs. In der Mazillistraße bemerkte die Frau zunächst ein Ziehen an ihrer Tasche. Als sie am nächsten Stand bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen des Geldbeutels mit Bargeld, Ausweispapieren und Debitkarten im Gesamtwert von 150 Euro fest. Dieser befand sich in ihrer Handtasche. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. (AZ)