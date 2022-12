Temperaturen rauf, Sauna auf: Neuburg will Besucherrückgang im Parkbad stoppen

Das Parkbad in Neuburg musste mit Corona und der Energiekrise erhebliche Rückschläge hinnehmen. Die Besucherzahlen sind stark zurückgegangen. Nun wird die Stadt handeln.

Seit 1971 wissen die Neuburger und viele Gäste aus dem Umland ihr Neuburger Parkbad zu schätzen. In den vergangenen zwei Jahren musste das beliebte Freizeitbad zuerst mit Corona und jetzt mit der Energiekrise erhebliche Rückschläge hinnehmen. So wurde im vergangenen Sommer gar erwogen, das Bad im Winter gar nicht in Betrieb zu nehmen. Es blieb bei einer Teilöffnung mit reduzierten Temperaturen. Aufgrund zahlreicher Besucherrückmeldungen wurde die Temperatur vor wenigen Wochen wieder um jeweils ein Grad erhöht. Nun will man zurück auf Anfang.

Denn Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat jetzt in Absprache mit Werkreferent Roland Harsch beschlossen, dass die Temperaturen wieder auf das bisherige bekannte Niveau angehoben werden und zum Jahreswechsel die Sauna in Betrieb geht. „Während der vergangenen Krisenjahre haben wir in erster Linie gelernt, dass Entscheidungen und Maßnahmen ständig überprüft und angepasst werden müssen“, teilt Gmehling in einer Mitteilung an die Neuburger Rundschau mit. „Die unzähligen Bitten aus der Bevölkerung und die deutlich eingebrochenen Besucherzahlen haben mich veranlasst, eine Anpassung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger vornehmen zu lassen.“

Wärmere Temperaturen und Sauna im Neuburger Parkbad voraussichtlich zum Jahreswechsel

Das Neuburger Parkbad zählte an guten Besuchertagen vor Corona zwischen 1100 und 1400 Gäste täglich. Im vergangenen November waren es nur noch maximal 400 pro Tag. Entsprechend fielen auch die Einnahmeverluste aus. Diese schlechten Zahlen in Kombination mit den vehementen Bitten führten nun zur Entscheidung des Oberbürgermeisters. Abgesprochen mit dem Werkreferenten soll das Thema im nächsten Werkausschuss im Februar in die Berichterstattung kommen.

Die Parkbad-Besucher dürfen sich ab sofort wieder über Raumluft- und Wassertemperaturen freuen, die früher maßgebend waren. Die Lufttemperatur ist wieder bei 32 Grad im Bereich des großen Schwimmerbeckens beziehungsweise bei 33 Grad im Lehr- und Planschbereich. Die Wassertemperaturen sind zurück auf 28 Grad im Schwimmerbecken, 31,5 Grad im Lehrschwimmbecken und 32,5 Grad im Planschbecken für die ganz kleinen Gäste. Zum Jahreswechsel soll dann auch der begehrte Saunabetrieb wieder aufgenommen werden und zwar zu den aktuellen Parkbad-Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag bis Freitag 12 bis 20 Uhr und Freitag, Samstag und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Das gastronomische Angebot ist aus Gründen mangelnder Wirtschaftlichkeit vorerst eingestellt.

Die Energieeinsparung im Neuburger Parkbad bleibt auch mit mehr Temperatur und Sauna nach wie vor immens

Im Rahmen der Entscheidungsabwägung wurde natürlich auch die nach wie vor wichtige Energieeinsparung berücksichtigt. So müssen die großen Energiefresser Außenbecken und Rutschenturm in dieser Saison geschlossen bleiben. Das Sparpotential liegt auch nach Einführung der neuen Maßnahmen bei 40 Prozent in Sachen Wärme und 20 Prozent beim Strom, heißt es in der Mitteilung weiter. Somit bleibt es auch künftig bei den wichtigen staatlichen Sparvorgaben.

„Das Neuburger Parkbad gehört zur Daseinsvorsorge mit wichtigen sozialen und gesundheitsfördernden Funktionen für die Bevölkerung“, bekräftigt der OB seine Entscheidung. Mit der "ausgewogenen Entscheidung" würde die Stadt auf das Begehren der Bürger eingehen, die wesentlichen Einsparziele einhalten und die Wirtschaftlichkeit des Parkbades erhöhen. Gmehling: "Es freut mich sehr, dass wir die Verbesserung bereits jetzt, rechtzeitig zu den Weihnachtsferien, anbieten können.“ (AZ)