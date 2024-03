Trotz Streik bei der Bahn fahren bei Agilis die Züge

Ab Donnerstag hat die Bahn einen Warnstreik angekündigt. Die Züge von Agilis, die im Raum Neuburg verkehren, sind vom Streik nicht betroffen.

Die Gewerkschaft GdL hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bahn ab Donnerstag zu einem 35-stündigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand beginnt am Donnerstag, 7. März, um 2 Uhr und dauert voraussichtlich bis Freitag, 8. März, 13 Uhr. Der Güterverkehr der DB wird bereits ab Mittwochabend 18 Uhr bestreikt.

Die Agilis-Züge sollen trotz des Streiks auch im Raum Neuburg wie gewohnt fahren

Agilis selbst ist vom Streik nicht direkt betroffen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Agilis-Züge sollen in beiden Netzen wie gewohnt fahren. Wie bei den vergangenen Streiks kann es allerdings zu Beeinträchtigungen kommen, wenn sich vereinzelt Mitarbeitende in den Stellwerken der DB am Ausstand beteiligen.

Agilis empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt aktuell im Internet oder in den Fahrplanapps über ihre Reisemöglichkeiten zu informieren.

Alle Verspätungen und Zugausfälle gibt es unter www.agilis.de/abweichungen. (AZ)