Neuburg

20:00 Uhr

Über 80 Unternehmerinnen aus dem Raum Neuburg bieten Mega Event

Daniela Klein (links) und ihre Assistentin Birgit Stricker von den Maschinenring Personaldiensten organisieren die In- und Outdoor-Veranstaltung, die am Samstag bei den Maschinenringen stattfindet und für Groß und Klein etwas bietet.

Plus Es geht um Gleichberechtigung. Deshalb präsentieren am Samstag, 30. April, über 80 Unternehmerinnen aus dem Raum Neuburg im und am Haus der Maschinenringe ein facettenreiches Angebot. Ob werdende Muttis, Handwerker, Sportler oder Dekoliebhaber – fündig werden dort alle.

Von Manfred Rinke

Die Planung dafür stand bereits. Ende November 2021 hätten sich rund 70 Unternehmerinnen bei einer Veranstaltung im Haus der Maschinenringe in Neuburg präsentieren sollen. Dann machte den Organisatorinnen Daniela Klein und Birgit Stricker Corona einen Strich durch die Rechnung. Die Standortleiterin der Maschinenring Personaldienste und ihre Assistentin mussten die Veranstaltung absagen. Am kommenden Samstag, 30. April, ist nun die Neuauflage geplant – und alles spricht dafür, dass sie auch stattfinden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen