Neuburg

vor 57 Min.

Unbekannter zersticht drei Autoreifen in Neuburg

Ein bislang Unbekannter hat in Neuburg drei Reifen eines geparkten Autos zerstochen.

An Unbekannter hat an einem Mercedes in Neuburg drei Autoreifen zerstochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 13.45 Uhr, ist ein grauer Mercedes auf einem Parkplatz an der Richard-Wagner-Straße in Neuburg beschädigt worden. Der Fahrzeugeigentümer aus Neuburg musste laut Polizei am Samstagnachmittag feststellen, dass drei Fahrzeugreifen seines Mercedes mutwillig zerstochen wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 550 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

