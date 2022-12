Neuburg

Unfall am Kreisverkehr: E-Bike-Fahrerin wird schwer verletzt

Am Kreisverkehr "Am Schwalbanger" in Neuburg hat ein Autofahrer eine E-Bike-Fahrerin übersehen, die Vorfahrt hatte. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Freitag um kurz nach 10 Uhr war ein 44-jähriger Autofahrer aus Neuburg auf der St.-Andreas.-Straße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Am Kreisverkehr „Am Schwalbanger“ übersah der Mann eine Radfahrerin auf ihrem E-Bike, die Vorfahrt hatte. Die Frau befand sich laut Polizei bereits im Kreisverkehr und wollte in Richtung Längenmühlweg fahren. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die E-Bike-Fahrerin aus Neuburg ist bei dem Unfall schwer verletzt worden Die 56-jährige Frau aus Neuburg wurde vom Auto frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Sturz verlor die Frau nach Polizeiangaben ihr Bewusstsein und erlitt vermutlich schwere, innere Verletzungen. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. (AZ)

