Ein Radfahrer ist in der Monheimer Straße in Neuburg auf der falschen Seite unterwegs. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem Auto.

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr war ein Autofahrer in der Monheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich befuhr laut Angaben der Polizei ein Radfahrer die Monheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Er benutzte dabei verbotswidrig den linksseitigen Radweg.

Neuburg: Unfall mit Geisterradler in der Monheimer Straße

An der Einmündung zum Mühlenweg kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ)