Urteil zu Mädchenschlägerei im Neuburger Amtsgericht gefallen

Plus Mit Bewährung davongekommen: Schlägerei von jugendlichen Mädchen wird vor dem Neuburger Amtsgericht verhandelt. Schuldige sind wohl auf beiden Seiten zu finden.

Wer hat als erstes Schläge ausgeteilt? Um diese Frage ging es vor dem Neuburger Amtsgericht in einer Fortsetzungsverhandlung. Auf der Anklagebank saßen eine 16-jährige Neuburgerin und ihre 38-jährige Mutter. Sie sollen im vergangenen Sommer zusammen mit einer Freundin der 16-Jährigen auf fünf Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren losgegangen sein. Dass es aber auf beiden Seiten Provokationen gab, stand schnell fest.