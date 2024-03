Vandalismus in der Innenstadt: Unbekannter wirft Pflanztopf um

Ein Unbekannter hat in der Neuburger Innenstadt einen Pflanztopf umgeworfen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Verursacher

In der Nacht auf Sonntag hat ein bislang Unbekannter einen Pflanztopf in der Adlerstraße in Neuburg umgeworfen.

Der Unbekannte hat in Neuburg einen Schaden in Höhe von rund 100 Euro verursacht

Die Bepflanzung der Stadtgärtnerei wurde damit zerstört, die Erneuerung dürfte rund 100 Euro kosten, heißt es seitens der Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Neuburger Polizei unter der Nummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)