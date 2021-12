Neuburg

VdK-Ortsvorstandschaft in Neuburg ist zurückgetreten

Auch Bernhard Peterke, Vorsitzende für den VdK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen, steht hinter den Ehrenamtlichen des Ortsvorstandes in Neuburg..

Plus Die Ehrenamtlichen im VdK-Ortsverband in Neuburg sehen ihre Interessen von der Bezirks- und Kreisgeschäftsführung nicht beachtet. Was sie zu ihrer Entscheidung bewogen hat.

Von Manfred Rinke

Sie sind eine wichtige Stütze im Gefüge des VdK Kreisverbandes: Die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sich um Anliegen der Mitglieder kümmern. Sie organisieren Ausflüge und Veranstaltungen, gratulieren zu runden Geburtstagen oder verschicken – wie gerade noch die acht Ehrenamtlichen des VdK Ortsverbandes in Neuburg – Hunderte von Briefen mit Urkunden, Nadeln und N¤uros für langjährige Mitglieder. Für die Vorstandschaft des mit über 2100 Mitgliedern größten der elf Ortsverbände im Landkreis dürfte das allerdings die letzte Tätigkeit für den Verband gewesen sein. Geschlossen sind sie jetzt zurückgetreten – einer tritt sogar ganz aus dem VdK aus.

