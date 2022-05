Vogelfreunde gesucht: Neuburger Tierhilfe braucht Unterstützer

Die Tierhilfe Jonathan zieht Bilanz und bestätigt den Vorstand. Die Ehrenamtlichen stoßen oft an die Grenze des Möglichen. Deswegen werden helfende Hände gesucht.

Auf ein arbeitsreiches Jahr blicken die aktiven Mitglieder und der Vorstand des Vereins Tierhilfe Jonathan zurück. Und das, obwohl wegen Corona die Weiterbildungen und Schulungen an Kindergärten und Schulen entfallen mussten. Der Neuburger Verein hat weit mehr Vögel als in den Vorjahren betreut. Die Anzahl der behandlungs- oder pflegebedürftigen gefiederten Freunde hat sich fast verdoppelt. Entsprechend hat der Verein reagiert und im vergangenen Jahr eine dritte Voliere gebaut.

Mehr Vögel, nämlich insgesamt 536, und darunter auch mehr Greifvögel als in den Vorjahren. So die Bilanz der Tierhilfe Jonathan, die der erste Vorsitzende Johann Eberle bei der Jahreshauptversammlung im Bürgertreff im Neuburger Ostend vorstellte. Von den aufgenommenen Vögeln, seien es Jungvögel, die aus ihren Nestern gefallen sind, oder verletzte Tiere, konnten 410 nach erfolgreicher Behandlung und Pflege wieder ausgewildert werden, was 76 Prozent der gepflegten Tiere entspricht. 126 verstarben trotz der Hilfe durch die Vereinsmitglieder. Die Verletzungen waren zu groß oder die Jungtiere zu geschwächt. Unter den gefiederten Patienten waren 46 meldepflichtige Tiere, also Greifvögel oder Arten, die unter Naturschutz stehen. Neben den gefiederten Patienten haben es die Jonathan-Mitglieder aber auch mit anderen Tieren zu tun. So betreute Elfriede Jungbauer, die eine der drei privaten Pflegestellen betreibt, im vergangenen Jahr zum Beispiel sechs junge Siebenschläfer.

Tierhilfe Jonathan sucht ehrenamtliche Helfer in Neuburg

Um Hilfe gebeten wird der Verein von Polizei und Feuerwehr, von Tierärzten, von Jägern und vom Landratsamt. Und natürlich immer wieder von Privatpersonen. Und gerade an die hat Johann Eberle eine Bitte: „Viele rufen und an und möchten, dass wir die Vögel oder verletzten Tiere bei ihnen abholen.“ Das aber sei ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht selten würden sich Menschen beschweren, wenn die Tierhilfe nicht sofort erreichbar sei. „Aber wir sind alle rein ehrenamtlich tätig.“ Und der Verein werde inzwischen aus der ganzen Region um Hilfe gebeten. Deshalb müssten die Tiere zu einer der Stationen gebracht werden. „Und wenn wir schon dabei sind“, so Eberle weiter: „Menschen, die helfen wollen, sind uns sehr willkommen.“

Dringend suche man weitere Helfer bei der Tierpflege, gerne werden auch neue Mitglieder aufgenommen. Momentan verzeichnet der Verein 69 davon. Nicht selten übernimmt die Tierhilfe an den Stationen die tierischen Patienten am Wochenende oder mitten in der Nacht. So gehe der personelle und zeitliche Aufwand oft an die Grenze des Möglichen, so Eberle. Unter den Patienten gibt es leider auch immer wieder mutwillig angeschossene Tiere. Elfriede Jungbauer berichtete von einer Amsel, die das Luftgewehr-Projektil noch in der Schulter stecken hatte. Oder die Geschichte des Amselweibchens, das von einem Pfeil durchbohrt, noch lebend, gefunden wurde und vom Tierarzt nicht mehr gerettet werden konnte.

Bei der Wahl des Vorstands gab es keine Überraschungen. Johann Eberle wurde als erster Vorsitzender des Vereins einstimmig bestätigt. Genauso deutlich fiel die Wiederwahl der zweiten Vorsitzenden Katrin Mitko aus. Und Elfriede Jungbauer ist auch zukünftig als Schriftführerin tätig. Einzig der Posten des Schatzmeisters mit Vorstandsfunktion musste neu besetzt werden, nachdem sich Günter Neuner nach zwölf Jahren aktiver Mitarbeit im Vorstand in die „Vereinsrente“ zurückzog, wie er es nannte. Allerdings braucht der Verein auf Neuners Engagement nicht ganz zu verzichten. Er wird weiterhin als Aktivposten im Verein mitarbeiten. Für ihn wurde Margit Schuhmann als Schatzmeisterin gewählt.