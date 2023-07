Volles Programm: Das bietet die 45. Neuburger Sommerakademie

Die Neuburger Sommerakademie steht kurz bevor. Ein wahres Mekka der Künste aus zahlreichen Kursen und einem ausführlichen Begleitprogramm kündigt sich an.

Es ist nach der erfolgreichen 44. Auflage die 45. Auflage der Sommerakademie, die vor der Neuburger Türe steht. Vom 30. Juli bis zum 12. August dürfen wieder in den Atelier-Räumen der Oberen Altstadt die Pinsel geschwungen werden, die Leinwände aufgestellt und die Instrumente gestimmt, denn Künstler aus der ganzen Welt werden dort als Dozenten vertreten sein und ihre teils weit angereisten Schüler unterrichten. Damit auch die restliche Bevölkerung etwas von der Sommerakademie hat, wurde ein umfangreiches Begleitprogramm erstellt.

Da wäre einmal die große Eröffnungsfeier am 30. Juli um 11 Uhr im imposanten Neuburger Kongregationssaal. Hier ist jeder willkommen, die Dozenten dürfen sich vorstellen und geben den offiziellen Startschuss für die 45. Sommerakademie. Am selben Tag ist zudem um 15 Uhr die Begrüßung der Kinder- und Jugendkurse geplant. Diese findet im Stadttheater statt. Auch hier ist freier Eintritt, allerdings sind die Plätze begrenzt.

Doch damit ist der Eröffnungstag noch nicht komplett. Um 20 Uhr gibt es den ersten akustischen Leckerbissen, wenn die Dozenten des Bereichs "Klassik" ihr Konzert geben. Dafür geht es wieder zurück in den Kongregationssaal. Mit dabei sind Giovanni Angeleri (Violine), Emmanuel Bleuse (Violoncello), Susanne Bernhard (Gesang), Irma Issakadze (Klavier), Tatjana Ruhland (Flöte), Alexander Suleiman (Violoncello), Herbert Wiedemann (Klavier), Tomoko Nishikawa (Klavier) und Heiko Stralendorff (Klavier). Der Eintritt kostet im Vorverkauf zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro und an der Abendkasse 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Viel Musik und Bildende Kunst auf der Neuburger Sommerakademie

Eine kleine Pause gibt es danach nur am Montag, ab Dienstag ist für jeden Tag Programm eingeplant. Los geht es am 1. August um 20 Uhr. Dann heißt es "Jazz im Stadttheater". Mit dabei sind Sven Faller (Bass), Andreas Feith (Piano), Markus Harm (Saxophon), Martin Kursawe (Gitarre), Guido May (Schlagzeug), Wolfgang Mayer (Klavier) und Lisa Wahlandt (Gesang). Der Eintritt liegt bei den gleichen Preisen wie beim Klassikkonzert.

Weiter geht es am 2. August mit dem Vortrag „Berechnete Bildwelten“ mit Jacob Birken um 18 Uhr. Dieser findet im Vortragsraum des Stadtmuseums statt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, allerdings besteht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Ebenfalls kostenlos darf dann am 3. August das Teilnehmerabschlusskonzert „Art of the Duo“ im Marstallfoyer besucht werden. Der Startschuss fällt um 19.30 Uhr.

An den darauffolgenden Tagen reihen sich die Teilnehmerabschlusskonzerte aneinander. Am 4. August steht um 19 Uhr der Jazz auf der Bühne des Stadttheaters (freier Eintritt), am 5. August ist es die Klassik mit ihrer Matinee um 11 Uhr in der Schlosskapelle (freier Eintritt) und ihren zweiten Auftritt bekommt die Klassik ebenfalls am 5. August um 17 Uhr im Kongregationssaal (freier Eintritt). Zwischen den beiden Auftritt wird außerdem um 17 Uhr das vierte Boule Turnier in Zusammenarbeit mit dem PC-Club Neuburg am Karlsplatz stattfinden. Der Eintritt ist zwar frei, da es jedoch begrenztes Equipment gibt, bitte mit Voranmeldung im Kulturamt unter 08431 55 234.

Was die Neuburger Sommerakademie in der zweiten Woche bietet

Am 7. August werden um 8.30 Uhr zunächst im Stadttheater-Foyer die Teilnehmer der 2. Woche Bildende Kunst begrüßt, um 10 Uhr dann die Teilnehmer der Alten Musik im Vhs-Innenhof. Beide Veranstaltungen können bei freiem Eintritt besucht werden. An diesem Abend steht zudem um 19 Uhr ein echtes Highlight auf dem Programm: Der Biagio-Marini-Wettbewerb findet im Kongregationssaal statt. Der Eintritt kostet sieben Euro im Vorverkauf, zehn Euro an der Abendkasse.

Die Dozenten der Alten Musik geben dann am 8. August um 20 Uhr ihr Konzert im Kongregationssaal. Mit dabei sind Julian Behr (Laute), Friederike Heumann (Viola da Gamba), Mayumi Hirasaki (Violine), Emma Kirkby (Gesang), Josué Meléndez (Zink), Catherine Motuz (Posaune), Han Tol (Blockflöte), Kristin von der Goltz (Violoncello), Gerhard Abe-Graf (Cembalo) und Johannes Weiss (Cembalo). Der Eintritt kostet im Vorverkauf zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro und an der Abendkasse 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Am 11. August findet dann um 19 Uhr der Jour Fixe der Alten Musik in der Schlosskapelle und im Schlosshof statt. Erneut gilt freier Eintritt.

Das große Finale der Sommerakademie

Danach folgt am Samstag, 12. August, ab 11 Uhr das große Finale der Sommerakademie. Denn die Besucher sind ebenso wie die Teilnehmer zur langen Akademienacht eingeladen. In der Ankündigung heißt es : "Am letzten Tag der Sommerakademie feiern wir mit allen Dozenten, Teilnehmern und interessierten Besuchern Kunst, Musik und Kultur." Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, der zeitliche Ablauf kann sich jedoch noch verschieben.

Bisher geplant sind:

ab 11 Uhr Präsentation der Kinderakademie/Jugendatelier (Studienseminar und Gymnasium)

12.30 Uhr Jugendtheater 1. Aufführung (Stadttheater)

ab 14 Uhr Die Ateliers öffnen sich (Ateliers und Kursräume)

14 Uhr Atelierrundgang mit Goda Plaum (Treffpunkt vor dem Rathausfletz)

(Treffpunkt vor dem Rathausfletz) 16.30 Uhr Jugendtheater 2. Aufführung (Stadttheater)

ab 18 Uhr Akademiefest im Foyer und Hof des Stadttheaters (Ende ca. 23 Uhr)

17 Uhr Teilnehmerabschlusskonzert Alte Musik (Hofkirche, Eintritt frei, begrenztes Platzkontingent)

Interessierte können Tickets ab dem 17. Juli in der Tourist-Information Neuburg oder im Bücherturm Neuburg erwerben.