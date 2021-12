Von Beethoven bis Tibet: Das Münchener Junior Ballett tritt im Neuburger Stadttheater auf

Plus Das Bayerische Junior Ballett München begeisterte das Publikum im Neuburger Stadttheater. Mit verschiedenen Inszenierungen zeigte es die Facetten des klassischen Tanzes.

Seit mehr als zehn Jahren werden beim „Bayerischen Junior Ballett München“ junge Tänzerinnen und Tänzer von Akademien aus der ganzen Welt auf eine professionelle Karriere vorbereitet. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsballett und der Hochschule für Musik und Gestaltung München entstehen dabei höchst bemerkenswerte Darbietungen. Wie vielschichtig und faszinierend das Repertoire der jungen Künstlerinnen und Künstler ist, konnten die Gäste des Neuburger Stadttheaters erleben und bestaunen. Mit der Aufführung von fünf ganz unterschiedlichen Werken erhielten sie dabei auch Einblick in die farbigen Facetten des Balletts.