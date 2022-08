Vor Neuburger Bar: Streit endet mit gebrochener Nase

Ein Streit vor einer Neuburger Bar hat in der Nacht auf Sonntag mit einer gebrochenen Nase geendet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Streit vor einer Bar in Neuburg ist in der Nacht auf Sonntag mit einer gebrochenen Nase geendet. Laut Bericht der Polizei geriet der Geschädigte vor der Fly-Bar in der Oskar-Wittmann-Straße mit einem ihm Unbekannten in eine Auseinandersetzung. Dabei schlug Letzterer dem Geschädigte ins Gesicht und brach ihm das Nasenbein.

Polizei sucht Zeugen: Streit vor Neuburger Bar endet mit gebrochener Nase

Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,7 Meter groß, schlank, südländischer Typ mit lockigem Vollbart. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)