Neuburg

18:00 Uhr

Warum Medizinische Fachangestellte in Neuburg auf die Straße gehen

Am 8. Februar werden alle Medizinischen Fachangestellten zum Warnstreik aufgerufen, auch in der Neuburger Region – und das hat Folgen.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Landwirte, Lokführer, Lkw-Fahrer, Flughafenpersonal: Im gesamten Land folgt derzeit ein Streik auf den nächsten, immer mehr Berufsgruppen gehen auf die Straße. Nun will eine weitere ihren Unmut kundtun: Medizinische Fachangestellte (MFA). Deren Gewerkschaft ruft am 8. Februar offiziell zum Warnstreik auf, auch in Neuburg und der Region – und das hat Auswirkungen auf die hiesigen Arztpraxen.

Der Verband medizinischer Fachberufe (vmf) und die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeits­bedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten (AAA) wollen sich am 8. Februar zur vierten Verhandlungsrunde über die Gehälter der MFA treffen. Es soll aber keine normale Verhandlungsrunde werden, wie der vmf mitteilte. Die nächste Tarifrunde werde „erstmalig in seiner Verbandsgeschichte mit Warnstreiks“ begleitet werden. Bundesweit sind demnach alle MFA und Arzthelferinnen, die in Einrichtungen der ambulanten Versorgung tätig sind, zu einem ganztägigen Streik und einer zentralen Kundge­bung aufgerufen. „Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen“, sagt vmf-Präsidentin Hannelore König. Nach drei Verhandlungsrunden von Oktober bis Dezember 2023 hätte sich die AAA nur minimal bewegt. König bezeichnete das angebotene Einstiegsgehalt als „zu niedrig“.

