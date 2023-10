Neuburg

Weltspartag in Neuburg: Sparen und Zinsen sind zurückgekehrt

Plus Der Weltspartag betont die Bedeutung des Sparens. Die Sparkasse Neuburg-Rain lädt 2000 Kinder ins Kino ein.

Der 30. Oktober ist Weltspartag – ein „ Feiertag“ für Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Sie stellen die Bedeutung des Sparens in den Mittelpunkt. Zieladresse ist vor allem der Nachwuchs. So lädt die Sparkasse Neuburg-Rain wieder 2000 Schüler aus ihrem Einzugsbereich in den Neuburger Kinopalast ein.

„Sparen ist zurück“, das steht für Rupert Heckel, den Vertriebschef der Sparkasse, eindeutig fest. Der Anstieg der Zinsen habe die Aktivitäten deutlich erhöht. Auf Sparbriefe mit drei Monaten Laufzeit gibt die Sparkasse Neuburg-Rain wieder 2,4 Prozent Zins. „Wir schließen täglich in Millionenhöhe ab“, berichtet Rupert Heckel.

