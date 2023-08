Wieder wird am Neuburger Bahnhof ein abgesperrtes Fahrrad gestohlen

Wieder klaut ein unbekannter Täter ein abgesperrtes Fahrrad am Neuburger Bahnhof. Wer hat etwas gesehen?

Im Verlauf des vergangenen Freitags hat ein bis dato unbekannter Täter erneut am Bahnhof in Neuburg ein Fahrrad geklaut. Das schwarze Mini-Elektro-Klapprad wurde laut Polizei vom Besitzer, einem 18-jährigen Neuburger, in den Morgenstunden auf dem dortigen Fahrradabstellplatz versperrt abgestellt. Am späten Nachmittag musste er dann feststellen, dass das Fahrrad mitsamt Schloss fehlt. Das Fahrrad hat einen Zeitwert von circa 400 Euro.

In den vergangenen Tagen wurden bereits weitere Diebstähle von Fahrrädern gemeldet, die von ihren Besitzern ursprünglich am Bahnhof in Neuburg abgestellt worden waren. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

