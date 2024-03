Wintermarsch der Reservisten: Schießen und Feuer machen im Wald bei Bergen

Soldaten der Reservistenkameradschaft Neuburg übten beim Wintermarsch in den Wäldern rund um Bergen. Welche Aufgaben sie erfüllen mussten.

Vier Wochen Vorbereitungszeit, knapp 30 Reservisten, die den reibungslosen Ablauf gewährleisteten und rund 100 Teilnehmer, darunter auch eine Teilnehmerin. Der Wintermarsch ist das jährliche Highlight der Reservistenkameradschaft (RK) Neuburg. Auch heuer machten sich wieder zehn Mannschaften vom Feuerwehrhaus in Neuburger Ortsteil Bergen auf die 15 Kilometer lange Strecke durch die umliegenden Wälder. Bei der 38. Auflage dieser Orientierungsübung mussten die Mannschaften an zehn Stationen ihr militärisches Wissen und Können unter Beweis stellen und konnten dabei Punkte sammeln.

Zuerst einmal galt es, diese Stationen zu finden. Dort warteten dann Soldaten mit diversen Aufgaben auf die Teilnehmer und die einzige Teilnehmerin, Olga Zubchenko, die für die Reservistenkameradschaft München-Nord antrat. Die Mannschaften mussten ihre Schießkünste mit der Luftpistole wie auch mit Pfeil und Bogen unter Beweis stellen, Übungshandgranaten möglichst nah an ein Ziel werfen und verschiedene Pilze erkennen. Am Dorfweiher war die Überwindung eines Gewässers mithilfe eines Seilsteges gefordert. Und trotz des nassen Wetters musste, nur mithilfe eines Stücks Magnesium und gefundener Anzündmaterialien, ein Feuer entfacht werden.

Wintermarsch der Reservisten bei Neuburg-Bergen

Unterstützt wurden die Reservisten vom Technischen Hilfswerk Neuburg, das die Station mit dem Seilsteg besetzte. Außerdem stellte die Freiwillige Feuerwehr Bergen ihr Gebäude zur Verfügung und besetzte die Station „Feuerwehr“. Und die Königlich Privilegierten Bogenschützen führten das Schießen mit Pfeil und Bogen durch.

Das Vorprogramm für den Wintermarsch hatte bereits am Freitag stattgefunden. Wie jedes Jahr wurde der Partnerverein aus Bad Segeberg bei Hamburg begrüßt. Heuer besuchten die RK Neuburg zusammen mit ihren Gästen das Audi-Museum in Ingolstadt. Bei der RK Segeberg war mit dem Ehrenvorsitzenden Jürgen Christiansen ein Mann der ersten Stunde dabei. Er hatte vor 35 Jahren zusammen mit Dieter Seidl von der RK Neuburg diese Partnerschaft mitbegründet. „Wir haben uns bei einer Übung bei den Amerikanern in Garmisch-Partenkirchen kennengelernt und damals beschlossen, dass wir uns wieder treffen.“ Seither sind die Bad Segeberger beim Wintermarsch der Reservistenkameradschaft Neuburg dabei. Und die Neuburger besuchen im Gegenzug mit einer Abordnung einmal jährlich die Nordlichter.

Am Samstagabend wurden die siegreichen Mannschaften beim Kameradschaftsabend gefeiert. Mit 776 Punkten gewann die Gebirgsinfanterie Oberbayern Südost, vor der Abordnung aus München Nord, die 725 Punkte erreichte. Auf Platz drei landete die Mannschaft Eichstätt 1 mit 718 Punkten. Tags darauf verabschiedeten sich die Kameraden der RK Segeberg zurück in den Norden.