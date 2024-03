Neuburg

Wird der Neuburger Schrannenplatz zum Kiffer-Treff?

Plus Ab 1. April dürfen Erwachsene öffentlich legal Cannabis konsumieren. Was das für die Neuburger Innenstadt bedeutet und warum noch viele Fragen offen sind.

Von Reinhard Köchl

Am 1. April tritt ein Gesetz in Kraft, das bundesweit heiß diskutiert wird. Doch für die Ordnungshüter vor Ort fehlen noch grundlegende Informationen, wie die teilweise Legalisierung von Cannabis-Konsum kontrolliert werden soll. Bayern stellte sich vergeblich bis zum Schluss gegen das Gesetz, jetzt fehlt es angesichts des engen Zeitplans an Vorgaben aus dem Innenministerium. Für Neuburgs OB Bernhard Gmehling ist dennoch schon klar, dass sich der Schrannenplatz in Neuburg nicht zum Kiffer-Hotspot entwickeln darf.

Auf dem Skaterplatz am Neuburger Juze bleibt Kiffen nach wie vor verboten, auf den Grünflächen rund um den Bücherturm auch. Am Schrannenplatz darf sich künftig jeder über 18 Jahren einen Joint genehmigen, gleiches gilt für Teile des Donaukais. Kurzum: wo und wann Cannabis konsumiert werden darf, hängt von vielen Details ab. 100 Meter rund um Schulen und Kindergärten bleibt es verboten, auch in der Nähe von Spielplätzen muss der Joint aus bleiben. Geraucht werden darf in Fußgängerzonen erst nach 20 Uhr.

