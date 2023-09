Neuburg

Wohnen, Arbeiten, Kita: Das sind die Pläne für Neuburgs neues Stadtviertel

Ein Neubaugebiet entsteht in Neuburg-Ost. 117 neue Sozialwohnungen sind geplant.

Plus Am Heckenweg in Neuburg verwirklicht Bayernheim für über zehn Millionen ein komplettes Stadtquartier. 2024 sollen die Bagger anrollen. Wer dort einziehen soll.

In Neuburg-Ost an der Grünauer Straße entsteht in den nächsten Jahren ein neues Stadtviertel mit rund 200 Wohnungen. 117 davon baut die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim, die jetzt die aktuellen Pläne präsentiert hat.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling kann es nicht schnell genug gehen. Im neuen Baugebiet "Heckenweg" entstünde dringend benötigter Wohnraum. "Wir sollten das Projekt so schnell wie möglich genehmigen." Die vorliegenden Entwürfe der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim und der von ihr beauftragten Architekten Grassinger Emrich ( München) bezeichnete der OB als "super Planung".

