Neuburg

vor 51 Min.

"Zauberer Schnitzel" kehrt auf die Leinwand zurück

Plus Es war ein voller Erfolg: Sepp und Kerstin Egerers „Zauberer Schnitzel“ schafft es im Herbst ins Neuburger Kino. Jetzt geht die Erfolgsgeschichte weiter – in zweierlei Hinsicht.

Von Anna Hecker

Ja da wird doch nicht etwa? Ja das darf doch nicht sein! Treibt da etwa im beschaulichen Knedlhausen ein gemeingefährlicher Bankräuber sein Unwesen? Das kleine fiktive Dörfchen von Kerstin und Sepp Egerer gerät ordentlich ins Wanken, als sich in dem sonst so idyllischen Ort die Kriminalität breit macht. Wobei, ob dieser Räuber wirklich ein so gefährlicher Dieb ist, wird sich noch rausstellen – in dem neuesten Abenteuer vom „Zauberer Schnitzel“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

