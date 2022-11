Zerstörte Gräber lösen eine Welle der Hilfsbereitschaft in Neuburg aus

Die Zerstörungswut zweier Jugendlicher auf einem Neuburger Friedhof hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Die Polizei ermittelt weiter. Was wird aus den Schäden?

Die Zerstörungswut zweier Jugendlicher auf dem Alten Friedhof in Neuburg hat in der Stadt eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auf sozialen Netzwerken haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ihre Hilfe angeboten, Betroffenen dabei zu helfen, beschädigte Gräber wieder herzurichten. Auch bei der Stadt gingen entsprechende Angebote ein, berichtet Stadtsprecher Bernhard Mahler auf Nachfrage. Er betont: „Die Hilfsbereitschaft ist beachtlich.“

Aktuell seien jedoch keine Fälle bekannt, bei denen Betroffene sich eine Wiederherstellung eines Grabs nicht leisten können oder hierzu körperlich nicht in der Lage sind. Sollte der Stadt ein solcher Fall bekanntwerden, will Mahler mit denjenigen, die helfen wollen, vermitteln. Die Mitarbeitenden auf dem Friedhof seien sensibilisiert, die Augen und Ohren offenzuhalten, um besonders Betroffene ausfindig zu machen.

Zerstörte Gräber in Neuburg: Viele bieten ihre Hilfe an

Bezüglich der Haftung stellt Mahler klar, dass jeder, der einen Schaden zu beklagen hat, sich privat darum kümmern muss. Die Täter sind bekannt, es handelt sich um einen 14- und einen 15-Jährigen aus einer Wohngruppe der Regenbogen Wohnen. Inwieweit Geschädigte von ihnen oder einem Sorgeberechtigten Geld zurückfordern können, ist aktuell unklar, sagt Heinz Rindlbacher, Dienststellenleiter der Neuburger Polizei.

Die Polizei ermittelt unterdessen weiter. Es geht um die Frage, welche Gräber wie und wie oft beschädigt worden sind. Die Beamten sind damit beschäftigt, alle Geschädigten zu ermitteln. Dies nehme wohl noch einige Zeit in Anspruch, kündigt Rindlbacher an. Denn diese Arbeit erweise sich als schwierig. Man müsse zunächst über die Friedhofsverwaltung Ansprechpartner zu den Gräbern herausfinden. Viele der Eigentümer seien nicht in Neuburg wohnhaft, so Rindlbacher. Bislang seien in dieser Angelegenheit diverse Anzeigen bei der Polizei eingegangen. Weitere dürften folgen.

