Zeugen gesucht: Einbruch in Einfamilienhaus in Neuburg

Ein Einbrecher ist in ein Haus in Neuburg eingedrungen. Mitgenommen hat der Täter nichts, trotzdem ist ein Schade von rund 500 Euro entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

In Neuburg hat sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft, Das teilte die Polizei mit. Zwischen Donnerstag 16 Uhr und Sonntag 9.45 Uhr der vergangenen Woche gelangte in der Gustav-Philipp-Straße ein Unbekannter über ein Kellerfenster in das leerstehende Einfamilienhaus.

Neuburger Polizei sucht nach Hinweisen zu Einbrecher

Im Haus wurden offensichtlich sämtliche Räume vom Kellergeschoss bis ins Obergeschoss durch den Einbrecher durchsucht. Der Täter verließ das Haus ohne Wertgegenstände über die Haustüre. Ein Vermögensschaden entstand demnach nicht. Es kam zu einem Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter 08431/6711-0 entgegen. (nr)